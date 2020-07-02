В МВД Татарстана прокомментировали задержание полицейского, который изнасиловал 16-летнюю девочку

1 июля в Татарстане задержали инспектора ДПС, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки.

Как пояснили в МВД РТ, молодого человека, находящегося в розыске, задержали сотрудники уголовного розыска МВД республики совместно с коллегами из ОМВД России по Лениногорскому району. Его личность полицейские Лениногорска установили еще в марте, им оказался инспектор дорожно-патрульной службы, который скрылся от следствия.

"По результатам служебной проверки инспектор был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесёт наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД РТ.