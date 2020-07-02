Глава ЦИК Татарстана Кондратьев обещал высказаться о поправках в Конституцию после заседания ЦИК

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в ходе онлайн-конференции пообещал высказать свое мнение по поводу поправок в Конституцию. Он добавил, что сможет это сделать только после заседания комиссии.

"По поводу моего личного мнения к поправкам. Я сказал, что оно есть, я его скрывать не собираюсь, но проведу сначала заседание Центральной избирательной комиссии, выйдет этот политический этап, и я, как гражданин, обязательно отвечу, никаких проблем нет", - заявил он.

Кондратьев также отметил, что помнит и собирается исполнять все свои обещания.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани во время голосования загорелся комплекс обработки бюллетеней.