В Татарстане на 2 июля выявили 39 новых случаев COVID-19. По данным оперативного штаба, два из них завозные, остальные - контанктные. Госпитализированы пять человек, остальные лечатся дома.
Распределение по возрастам:
- до 18 лет - 2
- 18-30 лет - 7
- 30-50 лет - 18
- 50-60 лет - 8
- от 60 лет - 4
По городам и районам РТ:
- Казань - 21
- Набережные Челны - 6
- Лаишевский район - 3
- Высокогорский район - 2
- Аксубаевский район - 1
- Бавлинский район - 1
- Нурлатский район - 1
- Пестречинский район - 1
- Зеленодольский район - 1
- Сармановский район - 1
- Новошешминский район -1
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 4634 жителей Татарстана. На лечении с подтвержденным диагнозом остаются 1146 татарстанцев. Выздоровели 3472 человека, за сутки - 26.
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