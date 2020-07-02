В Татарстане на 2 июля выявили 39 новых случаев COVID-19. По данным оперативного штаба, два из них завозные, остальные - контанктные. Госпитализированы пять человек, остальные лечатся дома.

Распределение по возрастам:

до 18 лет - 2

18-30 лет - 7

30-50 лет - 18

50-60 лет - 8

от 60 лет - 4

По городам и районам РТ:

Казань - 21

Набережные Челны - 6

Лаишевский район - 3

Высокогорский район - 2

Аксубаевский район - 1

Бавлинский район - 1

Нурлатский район - 1

Пестречинский район - 1

Зеленодольский район - 1

Сармановский район - 1

Новошешминский район -1

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 4634 жителей Татарстана. На лечении с подтвержденным диагнозом остаются 1146 татарстанцев. Выздоровели 3472 человека, за сутки - 26.