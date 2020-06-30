В Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали информацию о заражении сотрудников Казанского авиационного завода коронавирусом.

По словам замглавы ведомства Любови Авдониной, о вспышке COVID-19 речи не идет.

"Случаи заболевания есть, но они не связаны между собой. Нужно понимать, что завод все-таки большой, и случаи заноса инфекции также возможны. В этой связи, во-первых, перед возобновлением деятельности нами были даны предписания по проведению противоэпидемических мероприятий, и они контролируются как при выходе в данный объект, так и при получении информации от руководства завода", - сообщила Авдонина.

Добавим, что ранее Роспотребнадзор отказался называть предприятия Челнов, на которых выявлены вспышки коронавируса.