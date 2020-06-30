В Минпросвещения назвали дату начала нового учебного года

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о дате начала нового учебного года в стране. По его словам, он начнется, как обычно, 1 сентября.

"Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя - они тоже хотят увидеть своих учеников", - сообщил Кравцов.

Также он отметил, что с учетом ситуации с коронавирусом меры эпидемиологической защиты будут усилены, по этому вопросу ведется работа с регионами.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса школьники заканчивали этот учебный год дистанционно. Такой подход к образованию теперь планируют протестировать в нескольких регионах страны.

