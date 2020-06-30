В Казани вылетевший на встречку BWM устроил массовую аварию

В Казани в районе озера Лебяжье автомобиль BMW вылетел на полосу встречного движения и зацепил сразу несколько машин. Видеозапись аварии появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что иномарка на высокой скорости обгоняет поток машин, вылетает из своей полосы и по пути врезается в несколько автомобилей, машину в итоге разворачивает на проезжей части.

"В очередной раз жалко людей,которые спокойно себе ехали,никого не трогали и тут им прилетело со встречки"

"Летел то летел, только вот по-моему белый кроссовер начал поворачивать вправо не убедившись именно с ним первый удар был,дальше понесло уже"

"Задолбали там гонять. Знак 40 для кого висит непонятно."

"И снова летят мажоры которым нет дело до знаков и законов", - возмущаются пользователи в комментариях.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.