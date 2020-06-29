Стартовали продажи билетов из Казани на рейсы в Новый Уренгой и Минеральные воды

Открыта продажа билетов на рейсы Казань - Новый Уренгой и Казань - Минеральные Воды. Об этом сообщается на сайте аэропорта "Казань".

Полеты будут выполняться еженедельно начиная с 9 июля на 100-местном лайнере, компания-перевозчик - "ИрАэро".

вылет из Нового Уренгоя в Казань в четверг в 16.20, прибытие в столицу Татарстана в 17.00;

вылет из Казани в пятницу в 02.50, прилет в Новый Уренгой в 07.30

вылет из Казани в Минеральные Воды в четверг в 18.00, прибытие в 19.50;

обратный рейс из Минеральных Вод в четверг в 23.10, прибытие в Казань в 01.40 следующего дня.

Билет до Минеральных Вод обойдется в 5 600 рублей, стоимость перелета Казань - Новый Урегной составит 9 190 рублей. В расписании указано местное время для каждого из аэропортов.