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Фото Аэропорт Казань

Стартовали продажи билетов из Казани на рейсы в Новый Уренгой и Минеральные воды

29.06.2020, 17:08 91 0 prokazan.ru

Открыта продажа билетов на рейсы Казань - Новый Уренгой и Казань - Минеральные Воды. Об этом сообщается на сайте аэропорта "Казань". 

Полеты будут выполняться еженедельно начиная с 9 июля на 100-местном лайнере, компания-перевозчик - "ИрАэро".

  • вылет из Нового Уренгоя в Казань в четверг в 16.20, прибытие в столицу Татарстана в 17.00;
  • вылет из Казани в пятницу в 02.50, прилет в Новый Уренгой в 07.30
  • вылет из Казани в Минеральные Воды в четверг в 18.00, прибытие в 19.50;
  • обратный рейс из Минеральных Вод в четверг в 23.10, прибытие в Казань в 01.40 следующего дня.

Билет до Минеральных Вод обойдется в 5 600 рублей, стоимость перелета Казань - Новый Урегной составит 9 190 рублей. В расписании указано местное время для каждого из аэропортов.

Аэропорт Казань Туризм
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