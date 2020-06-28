«Никто лошадку не терял?»: на выезде из Казани засняли животное, блуждающее по проезжей части

На выезде из Казани накануне вечером засняли лошадь, блуждающую по проезжей части. Животное выглядит потерянным и перемещается хаотично, рискуя угодить под колеса.

"Народ, кто лошадку на выезде из Казани потерял? Жалко красавицу. Ходит прямо по проезжей части, главное, чтобы не сбили...", - написал автор видео.

Позже в комментариях ответили, что лошадь уже дома, и поблагодарили неравнодушных казанцев.

Напомним, что недавно под колеса машин на трассе под Казанью попал лосенок. Сначала он нападал на проезжающие машины, потом его сбил автомобиль.