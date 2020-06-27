Минниханов пообещал очередные послабления режима самоизоляции в Татарстане

Сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана президент республики Рустам Минниханов сообщил о возможности очередных послаблений режима самоизоляции. Федеральный Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.

"В связи с этим планируется ввести определенные послабления режима ограничений. В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила", - отметил Минниханов.

Добавим, что ранее в республиканском Роспотребнадзоре дали рекомендации по дальнейшему снятию ограничений и заверили, что постановление Кабмина, которое регулирует этот вопрос, вскоре появится. После ситуацию прокомментировали в пресс-службе главы РТ, Лилия Галимова отметила, что власти "не анонсируют послабления, а принимают решения в моменте".

На 27 июня в Татарстане выявлено 4431 заболевший, за последнюю неделю - 279 случаев, что всего на 5 случаев ниже предыдущей недели. Темп прироста новых случаев заболевания фактически не меняется. На этой неделе он составил 0,9%.

Ранее в Роспотребнадзоре также сообщали о сроках перехода республики на третий этап снятия ограничительных мер.