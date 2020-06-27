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Минниханов пообещал очередные послабления режима самоизоляции в Татарстане

27.06.2020, 13:51 465 5 prokazan.ru
От граждан потребуется дисциплина

Сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана президент республики Рустам Минниханов сообщил о возможности очередных послаблений режима самоизоляции. Федеральный Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений. 

"В связи с этим планируется ввести определенные послабления режима ограничений. В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила", - отметил Минниханов.

Добавим, что ранее в республиканском Роспотребнадзоре дали рекомендации по дальнейшему снятию ограничений и заверили, что постановление Кабмина, которое регулирует этот вопрос, вскоре появится. После ситуацию прокомментировали в пресс-службе главы РТ, Лилия Галимова отметила, что власти "не анонсируют послабления, а принимают решения в моменте". 

На 27 июня в Татарстане выявлено 4431 заболевший, за последнюю неделю - 279 случаев, что всего на 5 случаев ниже предыдущей недели. Темп прироста новых случаев заболевания фактически не меняется. На этой неделе он составил 0,9%.

Ранее в Роспотребнадзоре также сообщали о сроках перехода республики на третий этап снятия ограничительных мер. 

Рустам Минниханов Коронавирус Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
27 июня 2020
13:58
Что с лицом ?
Горожанин
0
27 июня 2020
14:10
Обещать--ещё не значит жениться.
Горожанин
0
27 июня 2020
14:40
Обещанного три года ждут. Я тоже могу пообещать, а где гарантии на чиновников никаких нет в наше время. Холопы какие вам обещания, хавайте то что есть, живите телевизором дальше.
Горожанин
0
27 июня 2020
14:41
Ботокс а может пластика как у Путина старается вечно быть молодым.
В ответ на комментарий пользователя
Что с лицом ?
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Горожанин
0
27 июня 2020
14:44
Никакого законного карантина и никакого законного режима ЧС не объявлено.
А без них ограничение конституционных свобод граждан, и в том числе свободы передвижения является незаконным.
Горожанин
0
27 июня 2020
15:03
Если был Карантин, то платили бы деньги вертолетом, а не ограничивались жалкими одиночными подачками до 16 лет, и то не все получат. Конечно, то что сейчас полукарантин а точнее самоизоляция и есть за ваши деньги люди.
В ответ на комментарий пользователя
Никакого законного карантина и никакого законного режима ЧС не объявлено.
А без них ограничение конституционных свобод граждан, и в том числе свободы передвижения является незаконным.
Развернуть
Горожанин
0
27 июня 2020
15:10
Когда снова назначат президентом в сентябре, тогда может разрешит холопам на следующий уровень выйти, и то под вопросом.

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