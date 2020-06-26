Девушке из РТ, которая просила Минниханова устроить ребенка в садик, планируют оказать помощь

Сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с обращением женщины из поселка Столбище. Она записала видео, в котором со слезами на глазах просила Рустама Минниханова помочь с устройством сына в детский сад. Девушка рассказала, что она - мать одиночка, ей некому помогать сидеть с сыном и надо работать, чтобы платить ипотеку.

"Этим вопросом занимается уполномоченная [по правам ребенка], она погружена в него, есть варианты предложения, которые могли бы решить вопрос с садиком. Прорабатываются варианты поддержки", - прокомментировала Лилия Галимова.

Напомним, что в комментариях под своим видеообращением девушка просила отмечать аккаунт Рустама Минниханова в "Инстаграм".