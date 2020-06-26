В МВД рассказали подробности смертельной аварии под Казанью. Погибли два водителя и пассажир

Сегодня под Казанью произошла серьезная авария, столкнулись легковой и грузовой автомобили.

По данным МВД Татарстана, 26 июня примерно в 11.30 на 20 км автодороги Казань-Шемордан на территории Пестречинского района водитель автомобиля КамАЗ с прицепом, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Хэнде Соната. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Хэнде от полученных травм скончались на месте ДТП.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Напомним, что ранее в социальных сетях появились видеозаписи с места ДТП, их сделали очевидцы.