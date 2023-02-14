Уютно с родными или шумно
в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Задумались о том, где отметить день рождения, но каждый год действовать по сценарию «застолье – поздравления – танцы» уже скучно и надоело? Нет новых идей, а хочется чего-то необычного, яркого и запоминающегося? Значит, пришло время перемен. К лучшему, разумеется.

Редакция ProKazan собрала в одном месте самые необычные и концептуальные площадки города. А чтобы вам было проще выбрать, мы связались с владельцами и запросили как можно больше фото. И даже узнали о секретных акциях!
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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ГДЕ ОТМЕТИТЬ?
Глэмпинг SVIYAGA glamp расположился вблизи города Иннополис! Здесь вы найдете спокойствие, умиротворение и единение с дикой природой Татарстана.

Вас порадует:
- Во всех домиках есть проекторы для просмотра фильмов
- На террасе каждого дома барбекю
- Полноценный завтрак входит в стоимость домиков
- Дополнительно вы можете заказать трех или двухразовое питание, либо отдельные позиции из специального меню
- В глэмпинге есть банная зона, здесь можно попариться и понежиться в фурако или горячем чане
- На территории есть костровая зона и купол для мероприятий
- У нас можно провести свадьбы, корпоративные мероприятия, юбилеи, мастер классы
- В зимнее время года, можно покататься на ватрушках
- К нам можно с небольшими собаками и кошками (доплата за собак/кошек 500₽)

Также здесь можно провести день рождения, свадьбу в большом куполе для мероприятий с видом на лес (до 70 человек)
Акции
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РТ, Верхнеуслонский район, Введенско-Слободское сельское поселение, СНТ “Ак Барс”
Новое уютное караоке-кафе, где можно попеть любимые песни, вкусно и недорого поесть. В общем, весело провести время и не разориться.

В меню вошли топовые позиции из блюд трактира «Старый Амбар» и суши-бара «Акияны».

Что важно — песни гости поют бесплатно. Хоть 50 песен за вечер в порядке живой очереди.

Кстати, по пятницам и субботам здесь проходят караоке-вечеринки с ведущим. А если подписаться на аккаунты в соцсетях, то можно следить за расписанием квизов, которые
периодически проводятся организаторами. Недавно прошли квизы по фильму «Один дома» и по эпохе 90-х.

Караоке-зал «Старый Амбар» оказался отличным местом для проведения банкетов и корпоративов до 50 чел. Приятный интерьер, выгодные цены (горячие блюда от 300 до 450 руб., пицца от 370 руб, салаты от 250 руб.), бесплатное караоке, есть акции для именинников.

График работы: Зал работает в среду, четверг и воскресенье с 18:00 до 00:00 часов. В пятницу и субботу с 18:00 до 01:00.
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ул. Ямашева, 17
Квест «Корпорация монстров» в городе Казань — это новый, технологичный квест для всей семьи.

Квест Вас захватывает с самого порога. Он создан по мотивам знаменитого мультфильма, но будет интересен даже тем кто его не смотрел.
→ Захватывающий сюжет
→ Интересные загадки, задания на логику и внимательность
→ Большая и атмосферная локация
→ Квест проходит без участия актеров.

Наши администраторы проследят, чтобы ваша игра прошла комфортно.
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ул. Табейкина, 19а
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Организация детского торжества «Оранжевая корова»

Уютный зал для проведения детского праздника:
→ День рождения
→ Годовасие
→ Выпускной

→ Банкетная зона до 30 гостей
→ Игровая зона
→ Зажигательные аниматоры, шоу, мастер-классы
→ Детское и взрослое меню
→ Торты ,десерты
ул. Меридианная, 14а
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День рождения - не грустный праздник, а возможность стать героем виртуального мира. Проведите день рождения вашего ребенка на большой VR арене в тематическом дизайнерском интерьере.

Для вас:
* уникальные сценарии любимых детских стрелялок
* абсолютно безопасно: без синяков, “фонарей” и ссадин
* максимально экологичная графика: никаких кровавых сцен и жестокости
* WOW-эффект у всех гостей и самого именинника
* Обеденная зона, где вы можете наблюдать за игроками и заказать еду с собой. С нас - вода и чайный набор, одноразовая посуда
* Бесплатная съемка вашей игры на память
* Бесплатное украшение интерьера усилит настроение праздника
* Особенное поздравление именинника без оттягивания ушей
* ЭКСКЛЮЗИВ: именные пригласительные для гостей.
Никаких ограничений: играйте, сколько хотите.

Ваш ребенок будет визжать от восторга. Вы сможете воплотить праздник, о котором он даже не мечтал.
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ул. Сибгата Хакима, 23
"Монстры на каникулах" - это игровое квест-шоу с авторскими испытаниями и настоящими животными.

Вас ждут:
→ Захватывающие приключения с различными испытаниями;
→ Тематическая атмосферная локация площадью 150 м2;
→ Увлекательные мастер-классы;
→ Знакомство с контактным зоопарком;
→ Современная дискотека и банкетная часть.

Форматы праздников:
→ День рождения 6+
→ Выпускные (детский сад, 4 класс, 9 класс)
→ Корпоративы
→ Тематические праздники (новый год, 23 февраля, 8 марта и т.д.)
→ Тимбилдинги
→ Окончание года (учебный/рабочий)
ул. Мазита Гафури, 46
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Редакция ProKazan.ru поздравляет вас с днём рождения и желает всего самого замечательного!