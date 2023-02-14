Глэмпинг SVIYAGA glamp расположился вблизи города Иннополис! Здесь вы найдете спокойствие, умиротворение и единение с дикой природой Татарстана.



Вас порадует:

- Во всех домиках есть проекторы для просмотра фильмов

- На террасе каждого дома барбекю

- Полноценный завтрак входит в стоимость домиков

- Дополнительно вы можете заказать трех или двухразовое питание, либо отдельные позиции из специального меню

- В глэмпинге есть банная зона, здесь можно попариться и понежиться в фурако или горячем чане

- На территории есть костровая зона и купол для мероприятий

- У нас можно провести свадьбы, корпоративные мероприятия, юбилеи, мастер классы

- В зимнее время года, можно покататься на ватрушках

- К нам можно с небольшими собаками и кошками (доплата за собак/кошек 500₽)



Также здесь можно провести день рождения, свадьбу в большом куполе для мероприятий с видом на лес (до 70 человек)