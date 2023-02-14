Новое уютное караоке-кафе, где можно попеть любимые песни, вкусно и недорого поесть. В общем, весело провести время и не разориться.
В меню вошли топовые позиции из блюд трактира «Старый Амбар» и суши-бара «Акияны».
Что важно — песни гости поют бесплатно. Хоть 50 песен за вечер в порядке живой очереди.
Кстати, по пятницам и субботам здесь проходят караоке-вечеринки с ведущим. А если подписаться на аккаунты в соцсетях, то можно следить за расписанием квизов, которые
периодически проводятся организаторами. Недавно прошли квизы по фильму «Один дома» и по эпохе 90-х.
Караоке-зал «Старый Амбар» оказался отличным местом для проведения банкетов и корпоративов до 50 чел. Приятный интерьер, выгодные цены (горячие блюда от 300 до 450 руб., пицца от 370 руб, салаты от 250 руб.), бесплатное караоке, есть акции для именинников.
График работы: Зал работает в среду, четверг и воскресенье с 18:00 до 00:00 часов. В пятницу и субботу с 18:00 до 01:00.