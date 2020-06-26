Сегодня под Казанью произошло серьезное ДТП, по предварительным данным, погибли три человека.
По информации очевидцев, авария произошла в Кощаково; столкнулись легковой автомобиль и грузовик. От удара легковушка превратилась в груду металла, грузовик перевернулся и упал на дорожные ограждения. Судя по кадрам, он перевозил бетонные блоки.
По непотвержденным данным, в результате происшествия погибли три человека. Официальной информации об аварии от МВД РТ пока не поступало. На месте происшествия работают спасатели.
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Не будут тогда на встречку вылетать.
Не будут тогда на встречку вылетать.
Не будут тогда на встречку вылетать.