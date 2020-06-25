В Минздраве Татарстана рассказали об осложнениях на легкие от коронавируса и о возможности получения инвалидности. Как пояснил сегодня на онлайн-брифинге замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, пока болезнь и ее последствия мало изучены, для этого нужно время.

"Мы не можем говорить через две недели после окончания заболевания, восстановились легкие или нет. Есть пациенты, которые после выписки субъективно чувствуют себя хорошо, есть те, кто обращается с жалобами на одышку или другие симптомы. Для этого в ряде поликлиник Казани проводятся реабилитационные мероприятия, чтобы поскорее избавить пациента от симптомов. Оценивать инвалидность это или нет - это прерогатива несколько иного органа, мы лишь собираем данные, чтоб происходила нормальная комиссия по оценке необходимости назначения той или иной степени инвалидности", - подчеркнул Жаворонков.

По его мнению должен пройти определенный срок, чтобы возможно было оценивать, повлиял ли COVID-19 на состояние пациента и насколько стойкие эти изменения.

"Вопрос инвалидности можно поднять через некоторое время, когда мы уже будем понимать, что ковид в ряде случаев может привести к необратимым последствиям, или они становятся обратимыми в ходе реабилитации", - отметил замминистра.

Помимо поражения легких врачи РТ не отметили других последствий коронавируса, добавил Жаворонков.

Напомним, ранее ученые рассказали о пожизненных последствиях коронавирусной инфекции.