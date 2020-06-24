Накануне вечером на улице Баки Урманче произошло нападение на сотрудницу салона красоты "Кармен". Об этом рассказали представители организации в своем "Инстаграм".

По словам автора видео, девушка забежала в салон, нападавшие мужчины стали отбирать у нее телефон и душить.

"Вся команда встала на ее защиту, сразу же вызвали группу реагирования. Ну, полиция у нас приезжает не быстро. Рядом оказался муж клиентки, он помог разнять их".

Мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем в ногу хулигана. На видео, опубликованном в аккаунте салона, видны большие следы крови на крыльце. На место прибыла полиция, обстоятельства происшествия уточняются.