Казанцы в соцсетях устроили дискуссию по поводу поведения девочки-подростка. Ее сфотографировали, когда она сидела на краю балконной рамы, свесив ноги наружу. Рядом можно заметить еще одного подростка, который, по всей видимости, также хочет сесть на край балкона. Снимок появился в соцсетях и вызвал противоположные мнения.

"Экстремальные развлечения подростков на Амирхана. Родители куда смотрят?", - возмущается автор снимка.

Однако в комментариях горожане не согласны, что в ситуации виноваты родители. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена)

"Родители работают. Что за глупый вопрос? Им же не годик,чтобы за ними пристально приглядывать."

"Я х... от ябед, откуда вас столько! Займитесь собой!"

"По-любому тикток снимает ваш любимый"

"Пффф что их теперь к ноге привязать"

"Причём тут родители??? Не младенец же вылез в окно!! Немного думайте, когда пишите!", - защищают комментаторы родителей подростков.

Другие горожане считают, что многие выросли в довольно экстремальных условиях, и это нормально.

"Хахаха, а куда наши родители смотрели?) мы по стройкам бегали, по гаража, по крышам!)))"

"Кто так нешутил,и не экстрималил?"

"У тебя, автор, детства не было что-ли?"

"Это жизнь ,это молодость,мозгов в этом возрасте уж точно не будет как в30лет,мы тоже так росли,и постройка и по подвалам,с болотоами лазили ,было забавно,были и случаи ужасные,но некуда не денешся,дети,подростки,и никто из родителей и недогадывался на какое дерево залезет их ребенок........все через это прошли почти,а кто нет,у того не было детства,юности", - ностальгируют казанцы по своему детству.

Напомним, недавно на видео попали дети, бегающие по крыше многоэтажки. На пост обратила внимание прокуратура и провела проверку.