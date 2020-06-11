Прокуратура Казани провела проверку после сообщения об играющих на крыше многоэтажки детях

Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова провела проверку по сообщению в соцсетях и СМИ об играющих на крыше многоквартирного дома детях.

29 мая очевидец снял и опубликовал в интернете запись, на которой несколько детей находились на крыше многоквартирного дома № 71 на улице Мусина. Для проверки сигнала на место выехали сотрудники полиции. На момент осмотра выходы на чердачные помещения были заперты. Инспектор ПДН провел профилактическую беседу с несовершеннолетними жителями дома, предупредив о недопустимости нахождения на крышах домов.

В ходе опроса руководителя подрядной организации ООО «ЖКХ Инвест Плюс» выяснилось, что аварийная бригада оперативно выехала на место сразу после поступления от жителей информации о нахождении на крыше дома детей.Ранее люк на крышу был открыт из-за повреждения крепления навесного замка. В тот же день выявленные недостатки были устранены.

Законодательство о противодействии терроризму однозначно обязывает управляющую организацию держать выходы на кровлю, чердак, а также двери в подвал надежно закрытыми. Это предусмотрено п. 13 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации.

В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушениям закона, прокуратура внесла в адрес руководителя ООО «УК «Уютный дом» представление, поставив вопрос об ответственности должностных лиц, своевременно не проконтролировавших. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.