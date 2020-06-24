Заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина в ходе пресс-конференции прокомментировала эффективность средств индивидуальной защиты при борьбе с COVID-19.

По словам Авдониной, сама по себе маска не защитит от инфекции, если не соблюдать личную гигиену.

"На предприятиях, куда мы ходим при возникновении очагов, мы видим, что в порядка 5% случаев персонал нарушает: это и режим ношения масок, и нерегулярное мытье рук, и игнорирование антисептиков, которые мы видим в достаточном количестве, но зачастую он стоит на рабочем месте и даже не открыт, что говорит о том, что его поставили, видимо, исключительно для нас [проверки]. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, и здесь большей частью защита зависит от нас с вами, от того, как правильно мы используем эти средства защиты. Сама по себе маска одна не защищает от коронавирусной инфекции, если мы не будем соблюдать личную гигиену, избегать мест массового пребывания людей, соблюдать дистанцирование", - подчеркнула Авдонина.

Напомним, что по данным за 23 июня в Татарстане выявлено 4271 случай COVID-19, также накануне стало известно об очередной смерти от коронавируса в республике.