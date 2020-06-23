В Казани вынесли приговор 31-летнему безработному гражданину, который украл с карты приятеля 30 тысяч рублей.

По данным прокуратуры РТ, 14 декабря 2019 года подсудимый узнал от своего товарища, что тот случайно забыл свой телефон в такси. После этого подсудимый, зная, что к телефону подключена услуга мобильного банка, решил похитить деньги приятеля. Он позвонил водителю такси и попросил передать якобы оставленный им телефон своей сожительницы. Сожительницу, которая ни о чем не знала, он попросил забрать у водителя такси мобильный телефон приятеля. Завладев гаджетом, злоумышленник через приложение перевёл 30 тысяч рублей на банковский счёт сестры, которая также не была осведомлена о его преступных намерениях. Затем он снял деньги через банкомат и распорядился ими по своему усмотрению. На следующий день подсудимый оплатил при помощи похищенного телефона 190 рублей за услугу по предоставлению информации об арендном жилье.

Свою вину мужчина полностью признал, возместив ущерб. С учётом того, что подсудимый совершил преступление в период условного наказания, суд приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.