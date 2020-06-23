Сегодня ночью в Приволжском районе Казани произошел крупный пожар, в котором погиб человек.

Пожар произошел сегодня ночью

По данным МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило в ведомство в 02.33, горел заброшенный частично разрушенный двухэтажный деревянный дом по адресу Лебедева, 1. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работали по номеру вызова 1 БИС, на место выехали 4 единицы техники и 21 человек личного состава.

На тушение выезжали 4 единицы техники и 21 человек личного состава

В 02.50 возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метров, в 03.45 ликвидировано открытое горение. В 06.03 при разборке сгоревших конструкций обнаружено тело погибшего. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём. На месте работают дознаватели Госпожнадзора.