В парке Горького в Казани сегодня загорелось кафе "Густав Кафо". Информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы также опубликовали видео с места происшествия.

На кадрах видно, что из помещения валят клубы дыма, на месте уже работают пожарные, на крышу развернута автолестница. Официальной информации о происшествии не поступало, о погибших и пострадавших также пока неизвестно.

Напомним, что на сегодняшний день с кафе и ресторанов частично сняты ограничения - заведениям общепита разрешили открыть веранды.