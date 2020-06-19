В редакцию ProKazan.ru написал житель города, возмущенный поведением детей во дворе.

"Дети во дворе дома 14А на улице Молодежной прыгают на капоте припаркованной машины. Куда смотрят родители? Как и кого можно наказать за такое поведение детей?", - задается вопросом наш читатель по имени Линар.

Также он прислал в редакцию видеозапись, сделанную сегодня утром. На кадрах видно, что несколько детей играют неподалеку от автомобиля, два мальчика периодически запрыгивают на капот прямо с ногами.

"Видимо и родители такие же"

"Авик...", - пишут казанцы в комментариях к видео.