Платную автодорогу Москва-Казань начнут строить к концу 2020 года. Об этом по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что все регионы, через которые проходит трасса - а это Оренбургская, Владимирская, Нижегородская и Самарская области, Татарстан, Чувашия, Москва и Подмосковье - подтвердили трассировки. Началось проектирование, в ближайшее время должны быть утверждены проекты планировок.

Напомним, что на территории РТ протяженность дороги составит 142 километра, запланировано, что она будет четырехполосной, а расчетная скорость движения составит 150 километров в час. Завершить строительство трассы полностью планируется к 2027 году.