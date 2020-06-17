Казанцы продолжают совершать крупные покупки несмотря на пандемию

За последние три месяца 42% казанцев совершали крупные покупки, в том числе за счет ранее сформированных сбережений, показал опрос Райффайзенбанка. И в большинстве случаев это были давно запланированные расходы — 48% опрошенных решили не откладывать важные покупки из-за изменившихся условий. Однако для трети респондентов решающей стала большая скидка, а еще 19% опасались роста цен, поэтому поторопились с покупкой.

На что россияне тратили в последние три месяца

Каждый пятый россиянин в этот период делал ремонт, более 40% купили бытовую технику, 7% рассказали, что взяли ипотеку, а 9% купили машину. Некоторые покупали велосипеды для всей семьи, ремонтировали или строили дачу, а также досрочно гасили часть ипотечного кредита. Казанцы, на ряду с москвичами и жителями Иркутска, чаще других решались на крупные расходы.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Отложенный спрос реализуется в ближайшие полгода

В течение следующих шести месяцев казанцы намерены тратить больше — крупные покупки запланировали 56% опрошенных. Чаще всего люди готовы направить деньги на ремонт, приобретение автомобиля, путешествие, покупку квартиры или дачи.

«Еще в мае мы отмечали, что жители Республики возвращаются к привычной модели потребления, которая включает в себя покупку не только продуктов и товаров первой необходимости, но и одежды, бытовой техники. При этом, я уверен, что в обществе сохранится привычка, оплачивать свои расходы безналично. Этот тренд заметно укрепился за время самоизоляции. Также усиливается интерес к картам с кэшбэком и, что немаловажно, к страховым продуктам. Последнее говорит о формировании ответственного подхода в части финансовых рисков», — пояснил Станислав Фоминых, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан.