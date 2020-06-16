В Казани планируют обустроить шесть новых парковых зон. Об этом сегодня на сессии Казгордумы рассказала Ирина Дябилкина, начальник Управления архитектуры и градостроительства города.

В частности, будут созданы прогулочные зеленые зоны на улицах Копылова, Абсалямова, Декабристов, Солдатской и Рабочей. С просьбой об их обустройстве в мэрию обратилась Дирекция парков и скверов столицы РТ. Также администрация Советского района планирует оборудовать новый парк по улице Магистральной.

Кроме того, планируется благоустроить зеленые зоны у берега Казанки и на участке площадью 2,3 гектара по улице Подлужной. Известно, что комиссия поддержала проекты и приняла решение об изменении статусов земельных участков.