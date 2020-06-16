На двух улицах Казани в ближайшие дни будет увеличен скоростной режим. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Изменения коснутся Мамадышского тракта и улицы Залесная, скорость будет увеличена до 80 километров в час. Соответствующее постановление уже подписано в Исполкоме Казани. Введение нового скоростного режима было рекомендовано городской комиссией по безопасности дорожного движения в целях увеличения пропускной способности магистралей там, где отсутствуют пешеходные переходы.

Изменения вступят в силу с 17 июня.