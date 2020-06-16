Шесть земельных участков Лаишевского района могут войти в состав Казани. С соответствующей инициативой депутаты Казгордумы обратятся в Государственный совет РТ. Такое решение они приняли сегодня на XL сессии Казгордумы.

Как сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Лилия Бакулина, вопрос об изменении границ Казани и Лаишевского муниципального района находится в работе городской Думы с декабря 2019 года. 15 января прошли публичные слушания, заключение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Казани. Таким образом, процедуры, предусмотренные законодательством, соблюдены, отметила она.

Проект закона будет направлен председателю Госсовета РТ.