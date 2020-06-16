Под Казанью произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. Фото появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, что из фуры высыпались кеги. Причем, как утверждают казанцы в комментариях, они явно пустые. О пострадавших в аварии не сообщается, а груз, который выпал из машины, изрядно повеселил казанцев:
"Я еду"
"Геолокацию можно"
"Если б море было пивом, я б дельфином стал красивым:)"
"Местоположение скиньте, ща при едим Поможем опустошить", - шутят пользователи соцсетей.
Напомним, сегодня также стало известно об аварии с участием полицейского автомобиля. Он столкнулся с иномаркой в центре Казани.
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Сине буховской район, деревня Вдрова.