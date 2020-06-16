Татарстанцы, как и все россияне, могут получить две "путинские" выплаты на одного ребенка. Как пояснили в Минкомсвязи, для этого должны совпадать условия назначения обоих видов выплат — и ежемесячной — до 3 лет, и единовременной — с 3 до 16 лет. Всего по данной мере поддержки можно получить от 15 до 25 тысяч.

Если 3 года ребенку исполнилось в апреле, можно получить ежемесячную выплату за апрель — 5 тысяч, а также единовременную выплату — 10 тысяч;

Если 3 года исполнилось в мае, ежемесячная выплата будет назначена за апрель и май — всего 10 тысяч, а также можно подать заявление на единовременную выплату, так как ребенку есть 3 года — это еще 10 тысяч.

Если 3 года малышу исполнится в июне, ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в сумме составят 15 тысяч. Также можно получить единовременную выплату — 10 тысяч рублей после трехлетия ребенка.

Право только на одну выплату имеют родители, если их ребенку 3 года исполнилось до 1 апреля — полагается только единовременная выплата. Если 3 года исполнится 1 июля и позже — только ежемесячные 5 тысяч за апрель, май и июнь.

Напомним, что оформить пособия можно через портал госуслуг (нужна подтвержденная запись) или в МФЦ, которые с 15 июня работают в штатном режиме.