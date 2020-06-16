В Казани на перекрестке улиц Бурхана Шахиди и Тази Гиззата столкнулись иномарка "Рено" и полицейский автомобиль. Видеозапись с места аварии появилась в социальных сетях.

По данным очевидцев, правоохранители проезжали перекресток на красный сигнал светофора, при этом двигаясь с включенными спецсигналами. На пересечении улиц произошло столкновение с легковым автомобилем "Рено Каптюр", который не пропустил полицейских. Виновных в происшествии предстоит установить.