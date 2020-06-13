Взрыв на кустовой базе в Казани произошел при сливе сжиженного газа. Последствия ликвидированы

Взрыв на Казанской кустовой базе ООО "Газпром сжиженный газ" произошел после возгорания при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как пояснили в МЧС РТ, полностью последствия пожара удалось ликвидировать только в 16:08 13 июня, его тушили с 22 часов 12 июня.

Как подчеркнули в компании ООО "Газпром сжиженный газ" оказывали всестороннее содействие работающим на месте представителям оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан и Казанского пожарно-спасательного гарнизона, следователям и следователям-криминалистам следственного комитета РФ по республике Татарстан, а также сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора.

Напомним, что при происшествии пострадали два человека, погиб один. Возбуждено уголовное дело.