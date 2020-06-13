МЧС Татарстана: в Казани не вводили режим ЧС из-за взрыва на газозаправочной станции

В Казани не вводили режим ЧС из-за вчерашнего взрыва на газозаправочной станции. Об этом напомнили в МЧС Татарстана. Режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" введен для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Данная ЧС носит локальный характер и не влияет на жизнедеятельность города, поэтому заголовки некоторых СМИ "В Казани ввели режим ЧС" - не соответствуют действительности. На территории города режим ЧС не вводился", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в результате взрыва на газозаправочной станции в Авиастроительном районе Казани обрушилось здание, есть погибшие и пострадавшие. Пожар, который начался в результате, тушили со вчерашнего вечера.