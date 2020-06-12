Жительницу Казани задержали после того, как она сняла видео своей езды по городу

В Казани 19-летнюю девушку задержали после того, как она выложила ролик, на котором видно, как она превышает скорость в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Видеозапись удалось выявить в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции. На кадрах видно, как девушка за рулем автомобиля "Мерседес" двигается по ул. Н. Ершова со стороны ул. К. Маркса с превышением установленной скорости. В правоохранительных органах посчитали, что ее действия могли стать причиной аварии.

Видеозапись была изучена, с помощью нее удалось установить личность девушки, находящейся за рулем. В ходе опроса она рассказала, что сняла данный ролик и выложила в соцсети для узкого круга лиц. Но кто-то из ее подписчиков распространил видео в Интернете.

В результате девушку признали виновной в административном правонарушении и составили протоколы по трем статьям - "Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч", "Опасное вождение" и "Выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения".