Прокуратура Татарстана проверит сообщение об изнасиловании девочки, которое произошло 8 лет назад

В Татарстане прокуратура инициировала проверку сообщения о преступлениях против несовершеннолетних после сюжета на федеральном телеканале, само сообщение было выявлено сотрудниками надзорного ведомства в ходе мониторинга соцсетей.

Поводом для неё стало заявление двух сестер, которые сообщили во время участия в программе "Пусть говорят" о насилии и сексуальных домогательствах со стороны отчима. При этом одна из сестер обвинила мужчину в изнасиловании, которое якобы произошло в 2012 году в поселке Осиново Зеленодольского района. Девушка сказала также, что готова написать заявление на отчима.

Надзорное ведомство в установленном законом порядке обеспечит регистрацию сообщения о преступлении и его процессуальную проверку следственными органами. Ход проверки взят на особый контроль в прокуратуре.