В Татарстане за минувшие сутки было выявлено 54 случая COVID-91, сообщают в оперштабе РТ, из них 1 – завозной, 53 – контактные. 12 человек госпитализировано, 42 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 11

От 30 до 50 – 18

От 50 до 60 – 14

От 60 до 70 – 9

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

По городам и районам республики:

Казань – 35

Набережные Челны – 10

Азнакаевский – 1

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 1

Лениногорский – 1

Менделеевский – 1

Нижнекамский – 1

Нурлатский – 1

Рыбно-Слободский – 1

Сабинский - 1

"Итого на 9 июня (по нарастанию) в Татарстане зарегистрировано 3665 случаев COVID-19.

Выздоровело за весь период 2748 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 35 за минувшие сутки. На лечении остаются 906 человек", - сообщают в оперштабе.

Таким образом, путем нехитрых математических расчетов можно заметить, что цифры в статистике не совпадают. Разница между заболевшими и выздоровевшими составляет 917 человек, при учете того, что на лечении находятся 906, можно предположить, что в РТ отмечено уже 11 летальных исходов, либо в расчеты оперштаба закралась ошибка. Также при этом, например, на 4 июня было озвучено 3130 выздоровевших, а число активных случаев составляло 262 человека.

Данные оперштаба за 4 июня

При этом последние озвученные данные по летальным исходам появлялись также 4 июня, тогда цифра была равна 10. Официальной информации в оперштабе о новом случае не предоставили. При этом, как сообщалось ранее, накануне в инфекционной больнице Челнов в реанимации скончалась врач-дерматолог. Также недавно в РТ умер чемпион мира по борьбе кореш, возможной причиной могли стать осложнения от коронавируса.