Казань технически готова принимать круизные туристические лайнеры. Об этом сообщают в Миндортрансе РТ.

На Волге уже проведены работы по углублению дна, теперь в речном порту Казани смогут швартоваться четырехпалубные пассажирские суда. В конце мая из речпорта столицы республики возобновились ежедневные рейсы в Свияжск и Болгар – популярные туристические центры Татарстана.

Добавим, что власти Татарстана отменили для въезжающих в республику из других российских регионов обязанность предоставлять медицинские справки о здоровье и необходимость проводить 14 дней в самоизоляции. Неделю назад регион объявил о новых программах лояльности для туристов. Среди основных бонусов – бесплатное проживание в гостиницах детей, бесплатное проживание взрослых на третьи сутки, а также 25-процентный дисконт по чекам в кафе и ресторанах Казани.