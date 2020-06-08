В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 53 новых случая COVID-19, как сообщает оперштаб РТ, все они контактные. Четыре человека госпитализировано, 49 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 7
- От 30 до 50 – 16
- От 50 до 60 – 20
- От 60 до 70 – 7
- От 70 до 80 – 1
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
⠀Свод по городам и районам:
- Казань – 22
- Набережные Челны – 6
- Балтасинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Высокогорский – 2
- Дрожжановский – 6
- Елабужский – 9
- Кайбицкий – 1
- Камско-Устьинский – 1
- Нижнекамский – 2
- Пестречинский – 1
- Тукаевский – 1
Всего на 8 июня в Татарстане зарегистрирован 3611 случаев COVID-19. Напомним, что за последние дни власти республики сообщили о снятии ряда ограничений, введенных в связи с распространением вируса. В частности, разрешено не носить маски на улицах, открывают для посещения бассейны и фитнес-центры, а также летние веранды в заведениях общепита.
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