В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 53 новых случая COVID-19, как сообщает оперштаб РТ, все они контактные. Четыре человека госпитализировано, 49 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 7

От 30 до 50 – 16

От 50 до 60 – 20

От 60 до 70 – 7

От 70 до 80 – 1

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

⠀Свод по городам и районам:

Казань – 22

Набережные Челны – 6

Балтасинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 2

Дрожжановский – 6

Елабужский – 9

Кайбицкий – 1

Камско-Устьинский – 1

Нижнекамский – 2

Пестречинский – 1

Тукаевский – 1

Всего на 8 июня в Татарстане зарегистрирован 3611 случаев COVID-19. Напомним, что за последние дни власти республики сообщили о снятии ряда ограничений, введенных в связи с распространением вируса. В частности, разрешено не носить маски на улицах, открывают для посещения бассейны и фитнес-центры, а также летние веранды в заведениях общепита.