В Казани закусочную "Донер Сити" на улице Портовой закрыли на 90 суток.

Как сообщили в пресс-службе УФССП РТ, 27 мая индивидуальный предприниматель допустил обслуживание населения без перчаток, а также оказывал услуги посетителям после допустимого времени.

Гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Судом постановлено приостановить деятельность закусочной на 90 суток, судебные приставы уже исполнили решение.

Напомним, ранее в Казани из-за повара, который работал без перчаток, закрыли павильон "Шаурма на углях".