Сотрудники Исполкома города Зеленодольска подозреваются в халатности, в результате которой дети-инвалиды не получили жилье. Как сообщает Следком РТ, в отношении неустановленных сотрудников Исполнительного комитета, а также муниципальных учреждений Зеленодольского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, в 2009-2020 годы, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, в нарушение федерального законодательства о защите инвалидов, 15 семьям из Зеленодольского района республики, где воспитываются дети-инвалиды, не были предоставлены вне очереди жилые помещения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее также стало известно о возбуждении в Зеленодольске уголовного дела по факту ДТП: водитель "Газели" сбил двоих детей, они с тяжелыми травмами в больнице.