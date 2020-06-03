В Зеленодольске возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой тяжело пострадали двое детей.

По данным Следкома РТ, вечером 29 мая в городе Зеленодольске 36-летний водитель автомобиля «Газель», ехавший по улице Гоголя, не уступил дорогу двум девочкам в возрасте 6 и 7 лет, шедшим по пешеходному переходу. В настоящее время оба ребенка госпитализированы с серьезными травмами.

Следственным управлением СК России по Республике Татарстан инициирована процедура передачи из органов внутренних дел уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) для производства предварительного расследования в следственный отдел по городу Зеленодольску.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленны на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.