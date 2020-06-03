В соцсетях появился мультфильм про президента Татарстана Рустама Минниханова и коронавирус.

По сюжету, вирус приходит в приемную к президенту и просит его дать работу. Минниханов в качестве позиции предлагает место Министра спорта Владимира Леонова, в качестве дохода - МРОТ, землю в Агрызском районе или работу "зеброй" на Баумана. О своих навыках коронавирус рассказывает: могу делать так, чтобы на стадионах и в людных местах люди не собирались, а еще всех бешу. В итоге Минниханов угощает вирус чаем ("не бойся, он без имбиря"), вирус исчезает.

В мультфильме есть отсылка к нашумевшему сериалу "Зулейха открывает глаза" и масочно-перчаточному режиму, телеграм-каналам, главы Минспорта и Минмолодежи оказываются заперты в магазине, а у "Рубина" предлагают не отбирать "хлеб".