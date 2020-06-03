В соцсетях вызвал резонанс ролик, на котором росгвардейцы выпроваживают детей из школьного двора.

Как утверждает автор записи, директор учебного заведения разрешил детям нарисовать на асфальте рисунок в честь последнего звонка, однако потом детей начали выгонять:

"Сегодня днём директор лично разрешил нам нарисовать рисунок на асфальте посвященный последнему звонку. Рисунок с администрацией школы утвердили, вечером пришли с красками и начали рисовать, потом приходит охранник и требует убраться с территории школа, следом подтянулась Росгвардия. Оказалось, что директор дал указание охраннику выгнать нас с территории школы", - пишет автор поста.

"Она то разрешила , всё-таки традиция , а потом наверное вспомнила что сейчас творится и за это она получит айяйяй за организованное мероприятие"

"Просто подумав директриса испугалась что может быть дальше.а детей уже не стали предупреждать.пострадали опять дети" - выдвигают предположение в комментариях казанцы.

Как сообщили корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе Росгвардии, сейчас в ведомстве выясняют обстоятельства произошедшего.