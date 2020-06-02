Казань получит деньги на дезинфекцию очагов коронавируса. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и опубликовано на сайте Кабмина республики.

Деньги в течение трех лет - этого и двух последующих - будут выделять из бюджета Татарстана, они предназначены для дезинфекции объектов в очагах инфекционных заболеваний, в том числе "на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения новой коронавирусной инфекции".

В перечень расходов, которые будут компенсировать городу, входит приобретение генераторов и опрыскивателей, дезинфицирующих средств, одноразовых масок, чистящих средств и антисептиков, а также расходы на оплату труда и горюче-смазочных материалов.