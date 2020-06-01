Синоптики Татарстана опубликовали прогноз на ближайшую неделю. По данным Гидрометцентра, ожидается улучшение погоды.

Так, 2 и 3 июня температура воздуха днем поднимется до +21 градуса, возможны дожди, 4 июня также пройдет небольшой дождь, ночью термометры покажут +7..+12, днем - до +25 градусов. В пятницу также прогнозируются дожди, возможны грозы, минимальные температуры ночью составят +10..+15, днем воздух прогреется до +17..+22 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 6 июня небольшие дожди сохранятся. Ночью температуры воздуха ожидаются +9..+14, днем составят +15..+20 градусов.