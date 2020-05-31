В Казани мужчину, не желавшего спускаться с дерева, доставили в больницу. Он сорвался с высоты

Мужчина, просидевший всю ночь на дереве, сорвался с высоты. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На протяжение всей ночи спасатели, медики и пожарные уговаривали жителя Казани спуститься с дерева. Мужчина забрался на него глубокой ночью и не желал спускаться. Спустя 12 часов казанец начал спускаться с дерева, на помощь ему попытался подняться один из спасателей. Однако мужчина не удержал равновесие и сорвался с высоты, не попав на страховочный тент.

В результате мужчину с полученными травмами доставили в 7-ю городскую больницу Казани. Момент падения мужчины попал на видео, которое очевидцы выложили в соцсети.