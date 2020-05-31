Соцсети: в Казани автомобиль ДПС въехал в рядом стоящую машину

В Казани автомобиль ДПС стал участником дорожно-транспортного происшествия. Видеозапись с места событий опубликовал очевидец в соцсетях.

По словам автора поста, мужчину остановили около "Казань-Арены" для проверки водительского удостоверения. Инспекторы также обнаружили нарушение - полоску на лобовом стекле в 20 см. После этого на водителя собрались составить протокол:

"Замер сделали обычной линейкой, и не произвели замер светопропускаемости этой полоски, плюс некоторые сотрудники работали без светоотражающих жилетов дпс, в темное время суток, и один из экипажей подъехал с такой же полоской на лобовом стекле как и на моем авто", - написал пользователь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

После этого полицейские остановили еще одну машину, водителя и пассажиров пригласили в качестве понятых. Экипаж ДТП, имеющий такую же полосу на стекле, попытался уехать, но врезался задним ходом в автомобиль девушек, которых сами же пригласили понятыми:

"Если бы не снял видео, никто бы наверно не поверил, подумали бы анекдот", - подытожил очевидец.