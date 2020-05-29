По данным на 29 мая в Татарстане подтверждено 53 новых случая COVID-19, все они контактные, сообщают в оперштабе РТ. 13 человек госпитализировано, 40 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам за минувшие сутки распределение следующее:
- До 18 лет – 6
- От 18 до 30 – 9
- От 30 до 50 – 17
- От 50 до 60 – 13
- От 60 до 70 – 5
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 1
- Старше 90 – 0
⠀По городам и районам республики:
- Казань – 27
- Набережные Челны – 17
- Алексеевский – 1
- Елабужский – 1
- Заинский – 1
- Зеленодольский – 1
- Лаишевский – 1
- Лениногорский – 1
- Менделеевский – 1
- Тукаевский – 2
⠀Также на 29 мая в Татарстане зарегистрировано 3079 случаев COVID-19. Смертельных случаев – 10. За последние сутки выздоровело 132 человека, всего — 2482.
Напомним, ранее стало известно, что троим "тяжелым" больным коронавирусом перелили плазму с антителами к COVID-19, уже сообщалось об их состоянии после переливания.
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