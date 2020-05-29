По данным на 29 мая в Татарстане подтверждено 53 новых случая COVID-19, все они контактные, сообщают в оперштабе РТ. 13 человек госпитализировано, 40 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам за минувшие сутки распределение следующее:

До 18 лет – 6

От 18 до 30 – 9

От 30 до 50 – 17

От 50 до 60 – 13

От 60 до 70 – 5

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

⠀По городам и районам республики:

Казань – 27

Набережные Челны – 17

Алексеевский – 1

Елабужский – 1

Заинский – 1

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 1

Лениногорский – 1

Менделеевский – 1

Тукаевский – 2

⠀Также на 29 мая в Татарстане зарегистрировано 3079 случаев COVID-19. Смертельных случаев – 10. За последние сутки выздоровело 132 человека, всего — 2482.

Напомним, ранее стало известно, что троим "тяжелым" больным коронавирусом перелили плазму с антителами к COVID-19, уже сообщалось об их состоянии после переливания.