В Казани впервые провели переливание плазмы с антителами к коронавирусу троим пациентам. Как сообщили накануне в Минздраве республики, они находились в тяжелом состоянии.

Сегодня на онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала о состоянии пациентов после переливания.

"У всех троих состояние стабильное, как сообщил Минздрав, двое с уже явно положительной динамикой. Дай бог, чтобы они шли на выздоровление, врачи для этого делают все возможное", - сообщила Галимова.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане от коронавируса уже вылечились 2350 человек из 3026 заболевших, отмечено 10 летальных случаев.