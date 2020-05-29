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Фото скриншот с видеозаписи

«Мы туда еще 25 лет назад лазили»: в Казани на Мусина засняли детей, сидящих на крыше многоэтажки

29.05.2020, 09:38 144 3 prokazan.ru

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены дети, играющие на крыше многоэтажного дома. По словам автора, действие происходило на девятиэтажке по адресу Мусина, 71. 

"Куда смотрят коммунальные службы? Почему у детей есть доступ на крышу?", - задается вопросом автор записи.

При этом мнения комментаторов разделились. Одни казанцы в соцсетях пишут, что это нормально, и они тоже так проводили детство. 

"В этом доме всю жизнь открыт чердак,мы лет 25 назад туда забирались из 3-го подъезда, правда так не сидели-побаивались"
"Мы тоже по крышам бегали и так же сидели"
"Мы детстве и не такое вытворяли. ничего вроде выросли ) а если мозгов нет, то и с лестницы могут на****ться"
"По крышам полазить помню одно из любимых развлечений в детстве было.По пожарным лестницам забирались, пол Московского района облазили",  - делятся горожане. 

В противовес другие комментаторы возмущены тем, дети имеют доступ на крышу:

"А если упадет кто с крыши ,то будут писать"куда смотрели родители,управдомом,соседи ,прохожие?Почему не приняли во вовмя меры.?.А пока говорят ,что все норм,так и должно быть как у них в детстве было."
"Позвоните в полицию", - рекомендуют казанцы. 

ЖКХ Дети Казань
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комментарии

апарварва
0
29 мая 2020
10:06
На днях в 9 вечера, уже почти стемнело на крыше 9-ти этажки на Декабристов по краю крыши также бегали дети. Позвонил в полицию, так они приехали только через 2 часа, когда там уже никаких детей не было.
Горожанин
0
29 мая 2020
10:23
Из за этого многие полицию и не вызывают.
В ответ на комментарий пользователя
На днях в 9 вечера, уже почти стемнело на крыше 9-ти этажки на Декабристов по краю крыши также бегали дети. Позвонил в полицию, так они приехали только через 2 часа, когда там уже никаких детей не было.
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Горожанин
0
29 мая 2020
10:29
УК или ТСЖ там - строгий выговор и закрыть вход на крышу

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