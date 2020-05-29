В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены дети, играющие на крыше многоэтажного дома. По словам автора, действие происходило на девятиэтажке по адресу Мусина, 71.

"Куда смотрят коммунальные службы? Почему у детей есть доступ на крышу?", - задается вопросом автор записи.

При этом мнения комментаторов разделились. Одни казанцы в соцсетях пишут, что это нормально, и они тоже так проводили детство.

"В этом доме всю жизнь открыт чердак,мы лет 25 назад туда забирались из 3-го подъезда, правда так не сидели-побаивались"

"Мы тоже по крышам бегали и так же сидели"

"Мы детстве и не такое вытворяли. ничего вроде выросли ) а если мозгов нет, то и с лестницы могут на****ться"

"По крышам полазить помню одно из любимых развлечений в детстве было.По пожарным лестницам забирались, пол Московского района облазили", - делятся горожане.

В противовес другие комментаторы возмущены тем, дети имеют доступ на крышу:

"А если упадет кто с крыши ,то будут писать"куда смотрели родители,управдомом,соседи ,прохожие?Почему не приняли во вовмя меры.?.А пока говорят ,что все норм,так и должно быть как у них в детстве было."

"Позвоните в полицию", - рекомендуют казанцы.