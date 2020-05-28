Квартира больше и район получше:Райффайзенбанк выяснил, как льготная ипотека повлияла на выбор жилья

Райффайзенбанк и консалтинговая компания MACON выяснили, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой ипотеки с господдержкой. Для 1/3 опрошенных снижение ставки стало в принципе первой возможностью купить свое жилье, а почти 2/3 респондентов теперь собираются приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой. Российские девелоперы готовы обеспечить покупателей жильем: под действие программы, в среднем, попадает 50% продаваемых квартир. При этом в Казани этот показатель существенно ниже и составляет всего 18%. Главная причина – высокая стоимость жилья на первичном рынке в столице Республики.

Льготной ставкой планируют воспользоваться 86% респондентов, рассматривающих приобретение жилья в кредит, показало исследование Райффайзенбанка. Большинство покупателей (70%) планируют воспользоваться этой возможностью, чтобы улучшить жилищные условия и собираются жить в этой квартире сами. Почти 20% покупают квадратные метры для детей или родителей и всего 10% рассматривают покупку как инвестиционное вложение (планируют в дальнейшем сдавать квартиру, перепродать по более высокой цене или как минимум сохранить сбережения).

Источник: Исследование Райффайзенбанка

Большинство (56%) опрошенных решились на покупку именно сейчас из-за льготной ипотечной ставки. До ее снижения 1/3 респондентов в принципе не могла позволить себе приобрести жилье. Другая треть теперь может позволить квартиру большей, чем планировалось, площади. Также из-за выгодной ставки по ипотечному кредиту покупатели хотят выбрать более престижный район (13%) или приобрести квартиру с отделкой (14%). Среди иных причин покупки недвижимости сейчас — усталость от аренды и желание расширить жилплощадь.

«Сегодня, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, один из самых выгодных периодов для приобретения недвижимости в ипотеку. Ещё пять лет назад было трудно представить, что ставки могут быть ниже 10%, а покупка квартиры на этапе строительства — безопасной сделкой. Мы рады предоставить качественный сервис, чтобы покупка собственного жилья была быстрой и комфортной, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке удобно в личном кабинете на raif.ru, там же в течение одного дня можно получить и одобрение, которое будет действительно в течение двух месяцев».

Внести 20-процентный первоначальный взнос в большинстве своем (46%) рассчитывают те, кто планируют покупку квартиры для собственного проживания. Среди тех, кто инвестирует в недвижимость — значительная часть респондентов (33%) планирует первоначальный взнос в диапазоне 31-40%.

Источник: Исследование Райффайзенбанка

42% опрошенных планируют приобрести двухкомнатную квартиру. Этот же вариант пользуется большей популярностью у тех, кто приобретает недвижимость для собственного проживания (46%). Однокомнатную квартиру планируют покупать 31% опрошенных. «Однушки» больше привлекают тех, кто планирует сдавать квартиру (65%), перепродать (47%) или сохранить деньги (55%). 18% респондентов склоняются к «трёшке», 2% — к четырёх- и более комнатной квартире, 7% — к студии.

«Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж первичного рынка составляет не менее 50%, поэтому субсидирование процентных ставок является наиболее действенным механизмом как поддержки отрасли, так и непосредственно покупателей жилья. Это подтверждают и выводы исследования: большинство потенциальных клиентов намерены воспользоваться именно льготной ставкой, — считает генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько. — Однако в зависимости от города цены на новостройки могут отличаться в 3 раза, а условия для всех не столичных регионов одинаковы. В итоге города с наиболее высокой стоимостью квадратного метра в меньшей степени ощущают преимущества данной программы».

При минимальном первоначальном взносе 20% по госпрограмме с льготной ставкой можно приобрести квартиру стоимостью до 10,0 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3,75 млн рублей в других российских регионах. В среднем под действие программы в российских городах попадает около 50% продаваемого жилья. Однако, значение этого показателя в Казани существенно ниже и составляет всего 18%.

Источник: Данные консалтинговой компании MACON

Главная причина небольшого объема жилья, доступного для покупки по программе с льготной ставкой – высокая стоимость недвижимости на первичном рынке в Казани. В стандарт- и комфорт- сегментах, являющихся основой рынка, показатель равен 75,9 и 84,7 тыс. руб./кв. м соответственно, квартиры в бизнес-классе стоят 117,7 тыс. руб. Несмотря на высокий уровень, цена продолжает демонстрировать положительную динамику: за 2019 год и первый квартал 2020 года она выросла на 14%.

Основным драйвером роста цен является дефицит предложения. Объем строящегося жилья на первичном рынке города все последние годы не превышает 1,3-1,4 млн. кв. м. Для города-миллионника это является крайне низким значением. К примеру, данный показатель в Екатеринбурге составляет 2,7 млн. кв. м, а в Краснодаре – более 5 млн.

Остаток нераспроданного жилья в новостройках Казани составляет порядка 11,5 тыс. квартир. Таким образом, при минимальном первоначальном взносе, по льготной программе можно приобрести всего чуть более 2 тыс. квартир.

Доступные по программе предложения есть только в жилье стандартного и комфортного класса. В стандартном классе под условия программы попадают только компактные квартиры площадью до 52 кв. м, в комфорт-классе до 44 кв. м. Учитывая, что средний диапазон площадей, предлагаемых к продаже двухкомнатных квартир стандарт-класса, составляет от 51,8 до 61,6 кв. м, жителям города, за редким исключением, доступны только однокомнатные квартиры. При этом согласно исследованию Райффайзенбанка, большинство опрошенных (58%) имеют желание купить квартиру с 2-мя комнатами и больше.

Для удовлетворения своих жилищных потребностей с помощью госпрограммы, жителям Казани, в отличие от других российских городов, придется увеличивать размер минимального первоначального взноса. Кроме того, учитывая небольшое число квартир в предложении нужно спешить: подходящие варианты будут быстро раскуплены, а срок действия программы закончится 1 ноября 2020 года.

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк предлагает льготную ставку по ипотеке до 6,19% на покупку жилья в новостройке. Предложение доступно до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны».

В онлайн-опросе Райффайзенбанка приняли участие более тысячи человек из десяти крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшее время планируют приобретать недвижимость в ипотеку. Среди отвечавших на вопросы — 41% мужчин и 59% женщин. Возрастное большинство: 26-35 и 36-45 лет (по 34% в каждой группе). 75% находятся в разного рода отношениях. Большинство (42%) зарабатывают ежемесячно от 30 до 60 тыс. рублей, 40% — менее 30 тыс.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов более чем в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Консалтинговая компания MACON – лидер в области стратегического консалтинга на рынке недвижимости России и один из самых успешных региональных консультантов в стране. С 2014 года является эксклюзивным представителем РФ в Восточно-Европейской Ассоциации Прогнозирования Строительства (EECFA). За 15 лет работы консультанты МАCON реализовали более 750 исследовательских и консалтинговых проектов в 150 российских и 5 зарубежных городах. Эксперты совместно с клиентами подготовили стратегии развития земельных активов общей площадью более 15 000 Га.